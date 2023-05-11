Звезда боевиков Дольф Лундгрен впервые признался, что уже восемь лет борется с онкологией

Звезда фильмов "Универсальный солдат" и "Неудержимые" Дольф Лундгрен впервые рассказал о своей продолжительной борьбе с онкологией.

65-летний шведский актер признался, что восемь лет назад, в 2015 году, врачи нашли у него опухоль в почке, которая оказалась раковой.

"Они нашли опухоль в моей почке и удалили ее... Но потом сделали биопсию, и она оказалась раковой. Затем я делал сканирование каждые полгода, потом каждый год, потом все было хорошо в течение пяти лет", — рассказал Лундгрен в шоу "In Depth With Graham Bensinger".

Дольф Лундгрен в фильме "Неудержимые" / Фото: instagram.com/dolphlundgren

Несмотря на удачную операцию, рак вернулся в 2020 году, но на этот раз врачи обнаружили у актера шесть опухолей в почках и печени. Однако новообразования были слишком большими для того, чтобы снова удалить их хирургическим путем, поэтому Лундгрен был вынужден проходить химиотерапию.

"У него очень болели рот, руки, ноги, и он не мог есть ничего теплого, ничего холодного, ничего острого. Поэтому он пытался унять свой голод. Это была борьба за еду, поэтому он продолжал терять вес", — рассказала жена актера Эмма. Крокдал.

Дольф Лундгрен с супругой / Фото: instagram.com/dolphlundgren

В начале болезни врачи сообщили нелестные проныри — ему осталось жить всего два или три года.

"Они начали говорить что-то вроде: "Тебе следует сделать перерыв и проводить больше времени с семьей". Так что я спросил его: "Как ты думаешь, сколько мне осталось?" и, кажется, он ответил: "Два-три года ", но по голосу я понял, что меньше. Я думал, что это уже точно. Ты смотришь на свою жизнь и думаешь: "Я прожил чертовски прекрасную жизнь". Я прожил как будто пять жизней в одной. Так что я не чувствовал печали", — рассказал Лундгрен.

Несмотря на все, актер не хотел сдаваться, поэтому продолжил борьбу с заболеванием и начал искать лучшего специалиста. Благодаря новой терапии, опухоли за несколько месяцев стали меньше на 20-30%, а за год вообще – на 90%. Поэтому в 2022 году врачи успешно смогли прооперировать актера и теперь он чувствует себя гораздо лучше.

Сейчас Лундгрен продолжает активно сниматься в кино и наслаждаться жизнью со своей 26-летней любимой, на которой они поженились в 2020 году.

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