Звезда "Богемской рапсодии" Малек закрутил роман с известной актрисой, младше его на 15 лет

Американский актер и звезда фильма "Богемская рапсодия" Рами Малек закрутил роман с известной английской актрисой.

Знаменитость застали с новой избранницей за сладкими поцелуями в одном из парков Лондона. Влюбленные вместе выгуливали собаку и не стеснялись демонстрировать чувство на публике. Пара обнимала и целовала друг друга. Счастливые фото парочки удалось сделать папарацци Daily Mail, так что снимки можно посмотреть здесь.

Рами Малек / Фото: Associated Press

К слову, новой избранницей актера стала английская актриса и звезда сериала "Корона" Эмма Коррин, которая младше его на 15 лет. Источники, близкие к окружению пары, убеждают, что Малек уже давно находится в романтических отношениях со знаменитостью. После разрыва с возлюбленной Люси актер часто ходил на свидание с Эммой.

Эмма Коррин / Фото: Associated Press

Отметим, Рами Малек держит личную жизнь в тайне. Известно, что он общался с актрисой Поршей Даблдей. Также знаменитость встречался с коллегой по сцене Люси Бойнтон.

Рами Малек и Люси Бойнтон / Фото: Associated Press

Напомним, недавно американскому актеру Джонни Деппу неожиданно начали приписывать роман с младшей на 40 лет Дженной Ортегой. Звезды "Уэнздей" эмоционально отреагировали на такие слухи.

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