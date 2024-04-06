Звезда "Бората" Саша Барон Коэн разошелся с женой после 20 лет отношений

Пара еще с прошлого года подала заявление на развод.
Звезда "Бората" и "Диктатора", британский комик и актер Саша Барон Коэн расстался со своей женой, актрисой Айлой Фишер.
О таком решении 52-летний Саша сообщил у себя в фотоблоге. По его словам, заявление на развод они с экс-женой подали еще в прошлом году, но только сейчас рассказали об этом, ведь пытались не афишировать свою личную жизнь. К слову, актер не стал больше разглашать никакие подробности и не назвал причину развода.
"После длительного теннисного матча, который длился более 20 лет, мы наконец кладем наши ракетки. В 2023 году мы совместно подали заявление на расторжение брака. Мы всегда ставили в приоритет нашу конфиденциальность и без огласки работали над этими изменениями. Мы всегда разделяем преданность и любовь к наших детей. Мы искренне благодарны за то, что вы уважаете желание нашей семьи по поводу конфиденциальности", - написал актер.
Отметим, пара, пробывшая вместе 20 лет, официально вышла замуж в 2010-м в Париже. У звездых экс-супругов родилось трое детей. В настоящее время они воспитывают 15-летнюю Олов, 13-летнюю Элул и сына Монтгомери, которому 8 лет.
Напомним, недавно певица MamaRika призналась, что находится на грани развода с мужем, юмористом Сергеем Середой.
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