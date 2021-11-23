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Звезда "Бриллиантовой руки" Светличная оказалась в психушке – СМИ

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Звезда "Бриллиантовой руки" Светличная оказалась в психушке – СМИ

Фото: Twitter/Oles Filonenko

Врачи обеспокоены психическим состоянием актрисы.

Звезда советского кино Светлана Светличная оказалась в психбольнице.

Как пишет ряд росСМИ, 81-летняя звезда "Бриллиантовой руки" обратилась к врачам из-за проблем с сердцем. Впрочем, медики были обеспокоены эмоциональным состоянием и изменениями в поведении актрисы. Вроде бы Светлана внезапно могла стать очень агрессивной. Поэтому знаменитость доставили в психиатрическую больницу. Говорят, что это связано с поражением сосудов головного мозга.

© kino-teatr.ru
kino-teatr.ru

Заметим, не так давно Светличная оказалась в центре скандала из-за своего "исчезновения". Родственники знаменитости забили тревогу после того, как она не выходила на связь от 21 октября. Артистку искали в течение пяти дней с волонтерами. Впрочем, выяснилось, что в этот период она, не предупредив никого из близких, участвовала в съемках шоу.

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