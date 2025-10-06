Звезда "Будиночка на щастя" Виталина Библив резко разорвала отношения с коллегой-предательницей: "Было больно"

Виталина Библив / © instagram.com/vitalinabibliv

Украинская актриса Виталина Библив, которая высказалась о своих гонорарах, рассказала, как изменились взаимоотношения с коллегой-предательницей после полномасштабного вторжения России в Украину.

Актриса призналась, что ее дружба с коллегой Галиной Безрук окончательно осталась в прошлом. Артистки вместе снимались в сериале "Будиночок на щастя", однако после начала полномасштабной войны их пути разошлись.

По словам Библив, сначала она пыталась оправдывать Безрук, которая осталась жить и работать в России, ведь верила, что на это были личные причины. Однако впоследствии ее отношение кардинально изменилось.

"Наши отношения изменились — их больше нет. Мне не интересно, как она живет сейчас. Да, мне было больно, ведь Галя была хорошая актриса, добрый, светлый человек. Была… Не знаю, какая она теперь", — призналась артистка в интервью Oboz.ua.

Виталина Библив / © facebook.com/vitalina.bibliv

Она подчеркнула, что не берет на себя право осуждать коллегу, но откровенно отметила — украинцы не могут закрывать глаза на то, что их знакомые в России продолжают жить, работать и платить налоги, которые финансируют войну.

"Когда происходят страшные попадания, когда гибнут дети, мне совсем не хочется ни понимать, ни знать, что с ними. Потому что они к этому причастны — точка", — эмоционально заявила актриса.

