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- Гламур
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Звезда "Человека-паука" Магуайр после пяти лет судебной волокиты официально разводится
Актер и его бывшая супруга объявили о конце отношений еще в 2016 году.
Звезда «Человека-паука» Тоби Магуайр и его бывшая жена Дженнифер Мейер достигли договоренности о прекращении брака спустя почти пять лет после подачи документов на развод.
Как сообщает TMZ, соответствующие документы уже поступили в суд. Супруги согласились юридически прекратить брак и восстановить статус холостяков. Теперь для вступления в силу остается только решение судьи.
В то же время Магуайр и Мейер пока не урегулировали все финансовые и имущественные вопросы. Чтобы избежать затяжных публичных споров, они также согласились привлечь частного судью, который будет помогать решать спорные моменты в процессе завершения развода.
Отдельно бывшие супруги должны договориться по вопросам, связанным с их несовершеннолетним сыном Отисом. В прошлом году Тоби обратился в суд с просьбой установить общую юридическую и физическую опеку над 16-летним парнем.
Актер также выступил за проведение частной медиации по алиментам на ребенка и возможным выплатам бывшей жене. В документах он отмечал, что супруги имеют брачный контракт.
У Тоби и Дженнифер есть еще 18-летняя дочь Руби. Поскольку она уже совершеннолетняя, вопрос ее опеки в рамках развода не встает.
К слову, к расторжению брака Магуайр и Мейер шли несколько лет. О расставании пара объявила еще в 2016 году после девяти лет брака. Впрочем, официально Дженнифер подала документы на развод только в октябре 2020 года.
Теперь бывшие супруги сделали очередной шаг к юридическому завершению многолетней истории. А редакция сайта ТСН.ua недавно вспоминала, как менялся Тоби Магуайр после выхода фильма о Человеке-пауке. С тех пор прошло уже 24 года.