Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Звезда "Человека-паука" шокировал похудением на 50 кило: фото до и после

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Звезда "Человека-паука" шокировал похудением на 50 кило: фото до и после

Джейкоб Баталон / Associated Press

Джейкоб Баталон поделился секретом невероятного похудения.

Американский актер Джейкоб Баталон ошеломил невероятным похудением.

Так, 25-летний знаменитость, сыгравший лучшего друга Питера Паркера в фильмах "Человек-паук", сбросил 50 килограммов. Как рассказал артист изданию Men's Health, его трансформация началась в конце 2019 года после проблем со здоровьем, связанных с весом. Так, Джейкобу сложно было работать на съемочной площадке и он едва мог подниматься по лестнице, не запыхавшись. Также Баталон не мог смотреть на себя в зеркало.

Джейкоб Баталон 2019 года / © Associated Press
Джейкоб Баталон 2019 года / Associated Press

"Однажды я увидел себя без рубашки. Это было смешно. Я не мог поверить, что позволил себе зайти так далеко", – признался он.

Джейкоб Баталон к похудению / © Associated Press
Джейкоб Баталон к похудению / Associated Press

В течение 2020-го Баталон начал тренироваться по 90 минут 6 дней в неделю и правильно питаться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jacob Batalon (@lifeisaloha)

Сейчас знаменитость выглядит так:

Джейкоб Баталон после похудения / © Associated Press
Джейкоб Баталон после похудения / Associated Press
Джейкоб Баталон после похудения (2021 год) / © Associated Press
Джейкоб Баталон после похудения (2021 год) / Associated Press

Актер признался, что спорт не только улучшил его фигуру, но помогает справиться с гневом.

Читайте также:

Следующая публикация