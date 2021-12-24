Звезда "Человека-паука" шокировал похудением на 50 кило: фото до и после

Звезда "Человека-паука" шокировал похудением на 50 кило: фото до и после

Джейкоб Баталон поделился секретом невероятного похудения.

Американский актер Джейкоб Баталон ошеломил невероятным похудением.

Так, 25-летний знаменитость, сыгравший лучшего друга Питера Паркера в фильмах "Человек-паук", сбросил 50 килограммов. Как рассказал артист изданию Men's Health, его трансформация началась в конце 2019 года после проблем со здоровьем, связанных с весом. Так, Джейкобу сложно было работать на съемочной площадке и он едва мог подниматься по лестнице, не запыхавшись. Также Баталон не мог смотреть на себя в зеркало.

Джейкоб Баталон 2019 года / Associated Press

"Однажды я увидел себя без рубашки. Это было смешно. Я не мог поверить, что позволил себе зайти так далеко", – признался он.

Джейкоб Баталон к похудению / Associated Press

В течение 2020-го Баталон начал тренироваться по 90 минут 6 дней в неделю и правильно питаться.

Сейчас знаменитость выглядит так:

Джейкоб Баталон после похудения / Associated Press

Джейкоб Баталон после похудения (2021 год) / Associated Press

Актер признался, что спорт не только улучшил его фигуру, но помогает справиться с гневом.

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