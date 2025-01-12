Звезда "Человека-паука" Том Холланд назвал одно условие, при котором покинет актерство: "Исчезну с радаров"

Актер признался, что в будущем хочет посвятить время только семье.

Британский актер Том Холланд на фоне помолвки с Зендей заинтриговал своей будущей карьерой.

Знаменитость убежден, что рано или поздно настанет тот момент, когда он исчезнет с больших экранов. Актер говорит, что этому будет способствовать появление детей, которым он посвятит свое время. К тому же, кроме воспитания малышей, Том планирует погрузиться в спорт и играть в гольф.

"Когда у меня появятся дети, вы больше не увидите меня в кино. Родительство и гольф. Просто исчезну с радаров", – признался Голланд в интервью Men's Health.

Том Холланд с невестой Зендеей / Фото: Associated Press

Что касается хорошей физической подготовки, то кроме спорта у Тома выстроилась еще одна полезная привычка. Он несколько лет после своей зависимости полностью отказался от употребления алкоголя. И за этим, объясняет звезда, стоит только его сила воли.

"Я довольно решительный человек. Если я что-то решил, то буду идти до конца. Я многому учился у близких: семьи, друзей, старых и новых коллег и даже у незнакомцев, ведущих трезвый образ жизни", – пояснил актер.

Напомним, недавно отец Тома Холланда раскрыл, как его сын необычно сделал предложение своей избраннице Зендее.

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