Звезда "Человека-паука" Том Холланд откровенно рассказал о своих неизлечимых расстройствах

Том Холланд / © Associated Press

Звезда фильма "Человек-паук", британский актер Том Холланд признался, что у него есть неизлечимые расстройства.

Знаменитость страдает от дислексии. Это неврологическое состояние, при котором человек, у которого нормальный интеллект, нет проблем со зрением или слухом, сложно овладевает чтением и письмом. Кроме того, у Тома Холланда диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), пишет IGN. У пациентов с таким синдромом есть трудности с концентрацией, неусидчивость и импульсивное поведение. Эти расстройства не лечатся полностью, но их проявление можно контролировать с помощью специального лечения.

Том Холланд говорит, что во время подготовки к новой роли из-за дислексии и СДВГ может испытывать определенные трудности. Также актер убежден, что с детства надо заниматься творчеством и учиться нестандартно подходить к различным ситуациям. По словам знаменитости, это лучше влияет на развитие в целом.

Том Холланд / © Associated Press

"У меня СДВГ и дислексия, и иногда, когда кто-то дает мне чистый холст, я чувствую себя немного пугающе. С подобными трудностями приходится сталкиваться при создании персонажа. Поэтому любой способ взаимодействия с чем-то, что побуждает вас, в молодости или во взрослом возрасте, проявлять творческий подход, мыслить нестандартно и вносить изменения, которые могут быть в инструкции или не быть, способствует здоровому творчеству. И я думаю, что чем больше мы будем делать подобные вещи, тем лучше", - говорит актер.

