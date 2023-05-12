Звезда "Черной пантеры" Люпита Нионго ошеломила внешним видом с лысой головой

Голливудская актриса Люпита Нионго удивила поклонников кардинальными переменами в своем облике.

Звезду фильма "Черная пантера" зрители привыкли видеть с густыми и кудрявыми волосами, однако неожиданно она показалась абсолютно лысой. Фотографией с новой прической Люпита поделилась на своей странице в Instagram.

"Счастливое без волос! Заявка в Дору Миладже (отряд женщин-воинов из вымышленного мира Ваканды — ред.) подано", — подписала селфи актриса.

Люпита Нионго / Фото: instagram.com/lupitanyongo

Что побудило Люпиту решиться на такой отчаянный шаг, она пока не стала рассказывать. В комментариях поклонники актрисы предположили, что она решила изменить облик для новой роли. К тому же фаны выразили свое восхищение звезде из-за того, что она не побоялась так изменить себя.

Отметим, что уже не в первый раз поклонники видят подобные эксперименты от голливудской знаменитости. Раньше Люпита также носила очень короткую прическу и брилась под машинку.

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