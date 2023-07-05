Звезда "Детей шпионов" Дэрил Сабара во второй раз стал отцом и показал новорожденного малыша

Звезда фильма "Дети шпионов", американский актер Дэрил Сабара и его жена, певица Меган Трейнор, во второй раз стали родителями.

У супругов 1 июля родился сын. Как рассекретила возлюбленная Дэрила, они дали имя мальчику Барри Брюс Трейнор.

"1 июля (7 годовщина нашего первого свидания) на свет появился Барри Брюс Трейнор", – поделилась Меган.

Сын Дэрила Сабары / Фото: instagram.com/meghantrainor

Как рассказала певица, малыш был с немалым весом, так что врачам пришлось сделать ей кесарево сечение.

Жена Дэрила Сабары / Фото: instagram.com/meghantrainor

"Он был большим мальчиком весом 8 фунтов 7 унций (3,8 кг), но у нас было потрясающее, успешное кесарево сечение", — поделилась артистка.

Дэрил Сабара с сыном / Фото: instagram.com/meghantrainor

Отметим, супруги уже воспитывают одного сына. Впервые Дэрил и Меган стали родителями 8 февраля 2021 года.

Напомним, недавно актеры из "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли во второй раз стали родителями. Супруги уже рассекретили пол новорожденного ребенка.

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