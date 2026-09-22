Звезда "Детского Евровидения" покинула Украину и выступает в Москве: ее мать выдала порцию бреда

Мария Свиязова и ее мать Ольга Великая

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11-летняя украинская певица и пианистка Мария Свиязова, которая в 2025 году стала финалисткой нацотбора на «Детское Евровидение», теперь живет и выступает в Москве.

Еще в прошлом году юная артистка мечтала представить Украину на международной сцене, а сегодня участвует в российских конкурсах. О переезде семьи в РФ ее мама Ольга Великая рассказала на YouTube-канале дочери после сноса ее Instagram-аккаунта.

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К слову, Мария начала заниматься музыкой в двухлетнем возрасте. Ее мама Ольга Великая — пианистка, преподаватель и композитор — стала главной наставницей дочери. Девочка принимала участие в многочисленных конкурсах в Украине и за рубежом, а в 2024-м побеждала на международных конкурсах.

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Мария Свиязова и ее мать Ольга Великая / © Общественное вещание

В 2025 году Мария прошла в финал нацотбора на «Детское Евровидение», однако впоследствии прекратила участие, объяснив это «семейными обстоятельствами». Ранее девочка рассказывала, что после начала полномасштабной войны уехала за границу с мамой, но потом вернулась в Одессу и продолжила заниматься музыкой.

Позже стало известно, что в 2021 году, когда Свиязовой было шесть лет, она выступала в российском шоу «Лучше всех!» на Первом канале. Девочка сыграла на фортепиано фрагмент из «Лебединого озера».

По правилам «Суспільного», артисты, которые после 2014 года выступали или принимали участие в проектах в России, не могут представлять Украину на «Евровидении». В «Суспільном» объясняли, что информацию о выступлении Марии в РФ не учли во время первоначальной проверки из-за технической ошибки. Когда об этом стало известно, семье сообщили о несоответствии правилам.

Мария Свиязова

Мать девочки утверждала, что заранее указала участие дочери в российском шоу и что семье якобы предложили самостоятельно сняться с конкурса. К тому же Ольга во время ежедневного убийства украинцев сделала вид, что действительно не понимает таких запретов и что якобы «талант должен играть главную роль».

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В августе 2026 года на страницах Марии появилось видео из Москвы. Девочка посетила «Академию талантов KRB» и приняла участие в конкурсе «Звезда России», где получила два гран-при в разных номинациях.

Мария Свиязова

Мария Свиязова

Ольга Великая после этого опубликовала видеообращение, в котором объяснила переезд семьи в Россию. Она раскритиковала украинское музыкальное пространство и заявила, что после истории с нацотбором перед дочерью якобы закрылись возможности для участия в украинских проектах и «ребенок никому не был нужен».

Поэтому женщина заявила, что она «как могла» развивала талант девочки и уехала с ней за пределы Украины. По словам предательницы, она удивилась, когда ее дочь выпустила русскую песню и на нее полились негативные комментарии и угрозы.

Ольга Великая

В заключение Ольга публично унизила родину, назвав общество «больным». Издание «Бабель» ознакомилось с одним из постов женщины в Facebook, где она также заявляла, что больше не хочет смотреть, как в Украине, по ее словам, «на своих же граждан охотятся, как на животных» люди «с привилегиями в форме».

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Также Великая утверждала, что гражданских якобы «обманывают» и используют как «живой щит, чтобы собрать деньги из-за границы», а детей — для «нормализации войны и насилия». Почему семья не осталась в Европе, она объяснила просто: ее ценности, по словам женщины, «не совпадают с тем, что навязывает европейское общество».

В настоящее время Мария и ее мама находятся в российской столице. Как пишет «Бабель», отец девочки Константин Свиязов родом из Приморского края РФ, однако долгое время жил в Одессе. После начала полномасштабной войны он уехал в Европу, а в 2026 году тоже начал публиковать видео из Москвы.

Напомним, недавно скандал разразился вокруг российского музыканта Сергея Григорьева-Апполонова, который вместе с предателем Украины Игорем Синяком исполнил песню «Одна калина». Композитор Руслан Квинта поставил дуэт на место и обвинил в воровстве, россиянин ему резко ответил.

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