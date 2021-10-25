Звезда "Дикого ангела" Наталия Орейро получила российское гражданство

Также стал гражданином РФ сын артистки.

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал российское гражданство известной уругвайской актрисе и певице Наталье Орейро.

Соответствующий указ был опубликован 25 октября на официальном сайте правовой информации. Гражданство также получил 9-летний сын исполнительницы Мольо.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 г. в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 г. в Аргентине", — говорится в тексте документа.

Наталья Орейро / instagram.com/nataliaoreirosoy

Заметим, что в июне в прошлом году Наталья Орейро выразила желание получить российское гражданство. Артистка тогда подала все необходимые документы. В 2014-м исполнительница ездила по городам РФ с концертной программой "Наша Наташа". В своем Instagram звезда также начала дублировать сообщения на русском.

Напомним, гражданство РФ также есть у Стивена Сигала и Жерара Депардье.

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