Звезда "Дикого ангела" Наталия Орейро получила российское гражданство

Также стал гражданином РФ сын артистки.
Президент Российской Федерации Владимир Путин дал российское гражданство известной уругвайской актрисе и певице Наталье Орейро.
Соответствующий указ был опубликован 25 октября на официальном сайте правовой информации. Гражданство также получил 9-летний сын исполнительницы Мольо.
"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 г. в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 г. в Аргентине", — говорится в тексте документа.
Заметим, что в июне в прошлом году Наталья Орейро выразила желание получить российское гражданство. Артистка тогда подала все необходимые документы. В 2014-м исполнительница ездила по городам РФ с концертной программой "Наша Наташа". В своем Instagram звезда также начала дублировать сообщения на русском.
Напомним, гражданство РФ также есть у Стивена Сигала и Жерара Депардье.
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