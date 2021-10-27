Звезда "Дикого ангела" Наталья Орейро по-русски поблагодарила за гражданство РФ

Артистка очень радуется новому гражданству.

Знаменитая уругвайская актриса и певица, звезда сериала "Дикий ангел" Наталья Орейро очень радуется своему российскому гражданству.

Так, счастливая артистка записала видеообращение, в котором на русском языке благодарит Россию и всех граждан за оказанную ей честь. Также знаменитость призналась россиянам в любви.

"Дорогие друзья! Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче. Искренне спасибо! Я вас люблю", – сказала Орейро.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство актрисе и певице Наталье Орейро. Соответствующий указ был опубликован 25 октября на официальном сайте правовой информации. Гражданство также получил 9-летний сын артистки Мерлин.

В июне прошлого года Орейро выразила желание получить российское гражданство. Артистка тогда представила все необходимые документы. В 2014 году исполнительница ездила по городам РФ с концертной программой "Наша Наташа".

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