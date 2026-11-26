Владислав Супряга / © ФК Динамо Киев

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Футболист киевского «Динамо» Владислав Супряга и обладательница титула «Мисс Земля Украина» Марина Литвин тайно поженились в Киеве и только через две недели показали первые фото со свадебной церемонии.

О важном событии в личной жизни пара сообщила не сразу. Молодожены решили сохранить празднование подальше от лишнего внимания. Церемония прошла 11 ноября. А уже 25 ноября Марина поделилась в Instagram кадрами особого дня. На фотографиях влюбленные позируют вместе в стильных белых образах. Для своей свадьбы они отказались от традиционной пышности и громкого празднования.

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Марина Литвин / © Instagram

Владислав Супряга и Марина Литвин / © Instagram

Похоже, пара сделала ставку на сдержанную эстетику и особую атмосферу. Вместо классического свадебного платья и традиционного костюма новобрачные выбрали современные наряды белого цвета. Именно такими кадрами Марина впервые приоткрыла завесу над событием, которое влюбленные держали в секрете.

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Отношения Владислава и Марины начались в 2023 году. Их роман постепенно перерос в серьезные отношения, а в июне 2024-го футболист сделал любимой предложение руки и сердца. Теперь пара официально стала мужем и женой.

Владислав Супряга и Марина Литвин / © Instagram

Марина Литвин / © Instagram

До знакомства с Мариной Супряга находился в отношениях с Дарьей Савиной. Сейчас она замужем за футболистом «Шахтера» Валерием Бондарем, от которого родила дочь.

Владиславу Супряге 26 лет. Сейчас он выступает за "Динамо" U-21 во Второй лиге Украины. В текущем сезоне футболист провел 13 матчей и забил 11 голов, благодаря чему возглавляет список лучших бомбардиров первенства.

Владислав Супряга и Марина Литвин / © Instagram

Владислав Супряга и Марина Литвин / © Instagram

Напомним, ранее 65-летний ресторатор Савва Либкин тайно женился . Его женой стала младшая на 14 лет ведущая.

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