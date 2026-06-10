Звезда «Дизель шоу» Булитко отказалась от блонда и показала, как во второй раз кардинально сменила имидж

Виктория Булитко / © instagram.com/bulitka

Реклама

Украинская актриса Виктория Булитко после недавнего эксперимента с прической и эффектного нового образа блондинки снова сменила цвет волос.

Звезда поделилась изменениями во внешности с поклонниками в Instagram. Недавно артистка удивила перевоплощением в клубничный блонд после того, как отказалась от нарощенных волос. Впрочем, новый образ продержался недолго. Уже через две недели Булитко решила вернуться к привычному стилю. По словам актрисы, смена имиджа стала для нее интересным опытом, но в конце концов она поняла, какой цвет больше всего соответствует ее характеру.

«Две недели я была блондинкой. Это был интересный эксперимент — легкость, новый образ, другие ощущения. Но… сердце все равно тянулось к моему рыженькому и такому родному цвету», — поделилась знаменитость.

Реклама

Виктория Булитко / © instagram.com/bulitka

Виктория Булитко / © instagram.com/bulitka

Виктория Булитко / © instagram.com/bulitka

Артистка признается, что именно рыжий оттенок ассоциируется у нее с внутренней энергией и сценическим темпераментом. Поэтому решение вернуться к привычному цвету было для нее вполне естественным.

«Он — обо мне, о характере, об огне внутри и огне на сцене. Так что я вернулась в свой рыжий, и чувствую себя снова на своем месте. Эксперименты — это классно, но иногда лучше всего быть собой», — подытожила Булитко.

Напомним, недавно Виктория Булитко показала, как выглядела в школьные годы.

Новости партнеров