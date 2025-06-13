Звезда "Дизель шоу" Глущенко после увольнения раскрыла реакцию коллектива: "Импульсивно воспринял"

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

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Украинская актриса и звезда юмористического проекта "Дизель шоу" Яна Глущенко поделилась подробностями своего увольнения из команды после 10 лет работы.

По словам звезды, часть артистов ее поддержали. В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" Яна назвала сразу несколько имен, которые восприняли все с пониманием. В то же время были и те, кто эмоционально отреагировал на новость, однако Глущенко считает, что обид на нее никто не держит, ведь она покинула коллектив мирно.

"Меня поддержали Вика Булитко, Юлия Мотрук, Дима Танкович, Сашка Бережок какую-то шутку написал. А некоторые очень импульсивно восприняли эту информацию. Но я думаю, что у них нет на меня никакой обиды, потому что мы нормально разошлись. Это такой мой шаг", - поделилась артистка.

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Яна Глущенко во время съемок "Дизель шоу" / © instagram.com/yamo4ka

Яна добавила, что продолжает поддерживать связь с некоторыми друзьями из коллектива. И даже несмотря на свое увольнение, говорит, что считает бывшую команду очень устойчивой, которая прошла через много глобальных изменений.

"Я хочу со всеми общаться дальше. У меня недавно Юлия Мотрук была в гостях. С Викусей мы созваниваемся. Парни сами по себе. Это парни. Девушки это девушки. У нас там свои разговоры и воспоминания. Но эти 10 лет были крутыми. Было разное. Конечно, самое страшное - это авария наша. И мы пережили аварию, ковид, полномасштабное вторжение, и все пережили, и я считаю, что вот эта команда - большие молодцы", - подчеркнула Глущенко.

Актриса также поделилась, что решение покинуть шоу созрело не сразу, а стало следствием эмоционального выгорания. По ее словам, со временем она поняла, что больше не получает удовольствия от процесс и работа превратилась в рутину.

"Мне кажется, что все равно бы ушла, потому что есть такое человеческое выгорание, когда ты уже приходишь не кайфовать и творить, а приходишь работать. У меня так случилось и я подумала, что надо, видимо, уже время", - пояснила звезда.

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Напомним, недавно Яна Глущенко допустила, кто мог испортить ее брак с мужем и привести к кризису.