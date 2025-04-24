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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Звезда "Дизель Шоу" прокомментировал решение Яны Глущенко уйти из проекта: "Это был шок для нас"

В "Дизель Шоу" впервые дали комментарий об уходе Глущенко. Участник проекта рассказал редакции ТСН.ua об их реакции на решение актрисы.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Евгений Гашенко и Яна Глущенко

Евгений Гашенко и Яна Глущенко

Звезда юмористического проекта "Дизель Шоу", ведущий и актер Евгений Гашенко прокомментировал уход из команды актрисы Яны Глущенко.

Знаменитость в комментарии журналистке ТСН.ua Анне Севастьяновой говорит, что для участников шоу эта новость стала настоящей неожиданностью, которая действительно шокировала их. В частности, о том, что Яна Глущенко покидает проект, Гашенко узнал из ее поста в Instagram. По его словам, раньше актриса не делилась подобными планами, а если что-то и говорила об уходе, то это воспринимали за шутку.

"Это был шок! Это было неожиданно для нас так же, как и для вас! Возможно, кто-то знал инсайд, но мы это уже узнали по факту (через пост в Instagram – прим. ред.). Она не говорила об этом, но намеки немножко были: "А, может, я хочу?!". Мы думали, что это, может, шутка, а потом поняли, что это не шутка", - говорит актер.

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Евгений Гашенко также высказался о замене Яны Глущенко. Будет ли теперь в составе команды новая актриса – знаменитость пока что не может рассказывать, но обещает, что это сюрприз для зрителей. Что же касается Глущенко, то, по словам Гашенко, она уже не вернется. Кстати, актер добавил, что после ее ухода они остались в отличных отношениях и продолжают дружить.

"Это будет сюрприз. Есть ли новая актриса – мне нельзя об этом говорить. Я думаю, что Яны уже точно не будет. Но мы дружим (с Яной – прим. ред.)", - добавил актер.

Напомним, недавно Яна Глущенко раскрыла, чем будет заниматься после ухода из проекта. Актриса поделилась своими творческими планами.

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