Звезда "Дизель Шоу" раскрыл детали смерти Поплавской в ДТП и почему команда не может помочь ее семье

Евгений Гашенко, Марина Поплавская

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Звезда "Дизель Шоу", ведущий и актер Евгений Гашенко, который ранее заявлял о броне от мобилизации, рассказал подробности смерти Марины Поплавской в трагическом ДТП, которое случилось около шести лет назад на Житомирской трассе.

По словам Гашенко, за сутки до трагического инцидента водитель автобуса, в котором находились актеры, был предупрежден о ночном переезде, поэтому имел достаточно времени для отдыха. Однако отнесся к этому, по мнению звезды, безответственно. Поэтому, к сожалению, в результате этого погибла Марина.

"Водитель был предупрежден за сутки в Луцке вечером, что после Львова мы едем домой. Он мог выспаться в Луцке. Во Львове у нас было два концерта и он тоже мог выспаться, потому что он знал, что мы едем в ночь. Он сидел и что-то рассказывал, хотя имел минимум четыре часа перед поездкой. К тому же у него должен был быть напарник, который его заменяет. Но он не хотел. Это его жадность или, может, подумал, что он сможет. И в самое тяжелое время, на рассвете, он просто потерял бдительность", - рассказал Евгений в интервью Алине Доротюк.

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Евгений Гашенко

Артист также вспомнил мучительный период судебных слушаний, где, по его словам, пытались снять вину с водителя, перекладывая ответственность на самих артистов. Гашенко предполагает, что виновник спустя годы после трагедии продолжает работать за рулем. Однако точной судьбы виновного не знает.

"Был суд с разными версиями, что виноваты актеры... И я так понимаю, что на этом строилась его защита. Ему якобы условно и как такового наказания он избежал. Но прошло время и я думаю, он работает. Потому что там подключились дальнобойщики и какие-то ассоциации. Его пытались "отбелить", - ошеломил Евгений.

Марина Поплавская / © instagram.com/poplavskaya.m

К слову, после тяжелой утраты Марины Поплавской команда "Дизель шоу" пыталась установить надлежащую связь с ее сестрой и даже предлагали ей покупку квартир для племянниц погибшей. Впрочем, их мать избегает любого общения с продюсерами.

"Она до сих пор обвиняет нас в этом. Насколько я знаю, Марина ей (сестре - прим. ред.) и племянницам очень помогала после того, как не стало родителей. Когда мы предложили помочь, то она сказала: "Мне ничего от вас не надо. Это вы ее убили и виноваты". Тогда было решение организовать фонд и с каждого концерта мы отчисляли туда долю Марины. На эти деньги купили племянницам квартиры. И напрямую без согласия (сестры - прим. ред.) купили им квартиры. Мы знали, что Мариночка всегда за них переживала", - добавил Гашенко.

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После интервью Алина Доротюк выяснила, что информация была несколько недостоверной. В комментарии продюсеров "Дизель Студио" говорится о том, что намерение помочь племянницам действительно существовало, однако реализовать его не удалось из-за юридических и семейных препятствий со стороны сестры Марины.

Заявление "Дизель Студио" / © скриншот с видео

Напомним, недавно Евгений Гашенко прокомментировал решение Яны Глущенко уйти из проекта "Дизель шоу".