Звезда "Дизель Шоу" рассказала, как отпраздновала юбилей и что ей подарили

Звезда "Дизель Шоу" рассказала, как отпраздновала юбилей и что ей подарили

В начале июля актрисе исполнилось 35 лет.

Украинская актриса, звезда "Дизель Шоу" Яна Глущенко недавно отпраздновала юбилей.

Так, 8 июля знаменитости исполнилось 35 лет. В программе "Світське життя" она призналась, что это был лучший день рождения и поделилась, как праздновала.

"Очень весело, это был лучший мой день рождения, потому что я как-то не очень его люблю, потому что стареешь, подготовка, все такое. В этом году было очень классно, было очень много сюрпризов, все родственники, все знакомые. Очень классно отпраздновали дома на набережной, накрыли столы, был шатер красивый. Было человек 20 взрослых", — рассказала актриса.

Также Яна поделилась, какие подарки принимала.

"Если кто-то спрашивает, что мне подарить, я говорю: "Дарите деньги, это будет точно, я знаю что мне надо, я куплю". 35 — это возраст уже взрослый и поэтому я накупила себе много кремов", — рассекретила Глущенко.

Также она добавила, на 35 лет себя не чувствует, поскольку чувствует себя лет на 10 моложе, как внешне, так и внутренне.

Что Яна Глущенко подарила сама себе на 35-летие

Напомним, ранее пострадавшая в аварии участница "Дизель Шоу" рассказала, как чувствует себя после перенесенной операции. Яна Глущенко во время ДТП получила травму колена.

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