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Звезда "Дизель шоу" удивил, как породнился со скандальной Оксаной Марченко

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Звезда "Дизель шоу" удивил, как породнился со скандальной Оксаной Марченко

Оксана Марченко, Евгений Сморыгин

Ведущая в свое время крестила дочь Евгения Сморыгина. Юморист объяснил, как это произошло.

Звезда "Дизель шоу", известный белорусский актер и юморист Евгений Сморигин рассказал, как много лет назад породился со скандальной ведущей-предательницей Оксаной Марченко.

Комик поделился, что они познакомились 15 лет назад, когда работали над совместным проектом на одном из телеканалов. Тогда Сморыгин и Марченко начали дружить. Когда у актера родилась дочь, он позвал скандальную ведущую стать крестной девочки. Как объясняет юморист, Марченко казалась ему очень сильно религиозным человеком.

"Это было, когда все еще дружили, работали вместе. Мы с Дмитрием Танковичем начинали как авторы сценариев. Познакомились лет 15 назад на проекте "Україна має талант". Много общались на тему религии, она действительно верующий человек. Когда у меня родилась дочь Лиза, подумал, что поближе в плане веры у меня нет человека. Я предложил ей стать крестной мамой", — рассказал Сморыгин в интервью Obozrevatel.

Оксана Марченко / © УНИАН
Оксана Марченко / Фото: УНИАН

Актер говорит, что до начала полномасштабной войны они иногда общались. Марченко поздравляла дочь Лизу с днем рождения и передавала резные подарки. Однако после российского вторжения в Украину они разорвали какие-либо связи.

"Сейчас, после всего, что произошло, мы не общаемся. До полномасштабного вторжения она поздравляла Лизу с днем рождения, передавала подарки. Сейчас — нет. Ни у нас с женой, ни у дочери с Оксаной нет никаких связей", — подчеркнул юморист. .

Евгений Сморыгин с женой и детьми / © instagram.com/smorigin_evgeni
Евгений Сморыгин с женой и детьми / Фото: instagram.com/smorigin_evgeni

Отметим, Оксана Марченко – супруга пророссийского политика-беглеца Виктора Медведчука, которого обвиняют в госизмене и сотрудничестве со страной-агрессором. Сама же ведущая находится под санкциями СНБО. Ее обвиняют в финансировании терроризма, а также войны России против Украины.

Напомним, недавно оскандалилась ведущая Жанна Бадоева. Знаменитость во время войны в Украине начала работу на пропагандистском российском телеканале.

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Дата публикации
Просмотры
301
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