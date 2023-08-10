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Звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко заразилась болезнью Лайма после укуса клеща

Звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко заразилась болезнью Лайма после укуса клеща

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
305
Время на прочтение
2 мин
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Звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко заразилась болезнью Лайма после укуса клеща

Виктория Булитко

Клещ укусил артистку месяц назад во время отдыха в Карпатах.

Звезда "Дизель Шоу", комедийная актриса Виктория Булитко поделилась с поклонниками грустной новостью.

У артистки диагностировали болезнь Лайма спустя месяц после того, как ее укусил клещ. Печальное известие Булитко сообщила на странице в Instagram.

Как рассказала юмористка, месяц назад она с друзьями отдыхала на Закарпатье и когда они с Евгением Сморигиным пошли за грибами, где-то в этот момент ее укусил клещ. Тогда артистка вызвала скорую, чтобы врачи достали паразита. После этого друзья настойчиво просили сдать Булитко кровь на анализ. Впрочем, она отнеслась к этому легкомысленно.

Месяц назад Викторию Булитко укусил клещ, которого доставали врачи скорой / © instagram.com/bulitka
Месяц назад Викторию Булитко укусил клещ, которого доставали врачи скорой / Фото: instagram.com/bulitka

Виктория объяснила, что чувствовала себя хорошо, поэтому не видела смысла сдавать анализы. Наконец, настойчивость друзей взяла верх и Булитко посетила лабораторию. Впрочем, анализы ничего плохого не показали и были в норме.

"Приблизительно в то время, как пошла сдавать анализы, мне показалось что меня укусил комар. Оно чешется, я почесала. А потом пятно начало больше раздуваться. И так один день, второй, а этих укусов, типа комариных, появляется все больше и больше. Если не чешешь, они пропадают. Потом появляются еще. Я уже поменяла постель, думала, может аллергия на порошок. И тут я понимаю, что что-то не то", – поделилась Булитко.

Артистка обратилась к дерматологу, поскольку пятнышки все чаще стали появляться на руках и ногах артистки. Врач отправил Викторию сдать развернутый анализ на боррелиоз (болезнь Лайма). И анализы показали, что Булитко действительно заразилась болезнью Лайма.

Теперь, поделилась актриса, она будет лечиться и ей предстоит пройти 28-дневный курс антибиотиков.

Напомним, месяц назад Виктория Булитко показала, как врачи из нее вытаскивали клеща, который укусил ее в пикантное место.

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Дата публикации
Просмотры
305
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