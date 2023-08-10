Звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко заразилась болезнью Лайма после укуса клеща

Звезда "Дизель Шоу", комедийная актриса Виктория Булитко поделилась с поклонниками грустной новостью.

У артистки диагностировали болезнь Лайма спустя месяц после того, как ее укусил клещ. Печальное известие Булитко сообщила на странице в Instagram.

Как рассказала юмористка, месяц назад она с друзьями отдыхала на Закарпатье и когда они с Евгением Сморигиным пошли за грибами, где-то в этот момент ее укусил клещ. Тогда артистка вызвала скорую, чтобы врачи достали паразита. После этого друзья настойчиво просили сдать Булитко кровь на анализ. Впрочем, она отнеслась к этому легкомысленно.

Месяц назад Викторию Булитко укусил клещ, которого доставали врачи скорой / Фото: instagram.com/bulitka

Виктория объяснила, что чувствовала себя хорошо, поэтому не видела смысла сдавать анализы. Наконец, настойчивость друзей взяла верх и Булитко посетила лабораторию. Впрочем, анализы ничего плохого не показали и были в норме.

"Приблизительно в то время, как пошла сдавать анализы, мне показалось что меня укусил комар. Оно чешется, я почесала. А потом пятно начало больше раздуваться. И так один день, второй, а этих укусов, типа комариных, появляется все больше и больше. Если не чешешь, они пропадают. Потом появляются еще. Я уже поменяла постель, думала, может аллергия на порошок. И тут я понимаю, что что-то не то", – поделилась Булитко.

Артистка обратилась к дерматологу, поскольку пятнышки все чаще стали появляться на руках и ногах артистки. Врач отправил Викторию сдать развернутый анализ на боррелиоз (болезнь Лайма). И анализы показали, что Булитко действительно заразилась болезнью Лайма.

Теперь, поделилась актриса, она будет лечиться и ей предстоит пройти 28-дневный курс антибиотиков.

Напомним, месяц назад Виктория Булитко показала, как врачи из нее вытаскивали клеща, который укусил ее в пикантное место.

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