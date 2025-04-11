ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
17k
Время на прочтение
1 мин

Звезда "Дизель Шоу" Яна Глущенко оставила юмористический проект и сделала заявление: "Я ухожу"

Артистка прокомментировала такое решение.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Яна Глущенко

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Украинская актриса Яна Глущенко сообщила о новом этапе в карьере.

В своем фотоблоге звезда сделала неожиданное заявление. Яна написала, что покидает юмористическое шоу, в котором работала долгое время. Она не стала раскрывать подробности завершения ее сотрудничества с "Дизель Шоу", но отметила, что она начинает новый путь с благодарностью своему прошлому.

"Я ухожу из "Дизель Шоу". Это был тяжелый, но очень важный шаг. В сердце целая вселенная воспоминаний, смеха, слез, настоящей дружбы и сцены, которая стала родной. Я безгранично благодарна каждому актеру, каждому зрителю, каждому, кто был частью этой большой истории. Я вас очень люблю", — написала звезда.

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Глущенко намекнула, что начнет новый вектор своей карьеры. Однако пока детали не разглашает. В то же время звезда успокаивает фанатов, что не покинет актерскую карьеру, а наоборот готова к новым вызовам на этом пути.

"Душа стремится к новому. Новым ролям, новым ощущениям, новым вызовам. Я не прощаюсь — я просто открываю новую страницу", — добавила актриса.

Напомним, недавно актриса Нина Набока удивила желанием пойти на войну. Актриса хотела променять актерство на другую профессию в армии.

Дата публикации
Количество просмотров
17k
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie