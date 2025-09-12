- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 158
- Время на прочтение
- 1 мин
Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев разорвала помолвку с женихом и разошлась с ним — СМИ
Поговаривают, что расторжением помолвки Нины Добрев и Шона Уайта все не закончится. Пара якобы прекращает отношения.
Звезда сериала "Дневники вампира", канадская актриса болгарского происхождения Нина Добрев разорвала помолвку с женихом, сноубордистом Шоном Уайтом.
Тревожные мысли у поклонников появились после появления артистки на красной дорожке Международного кинофестиваля в Торонто. Там Нина Добрев была без обручального кольца. Более того, актриса удалила из Instagram пост, где объявляла о помолвке.
Источники издания People подтвердили, что пара на самом деле разорвала помолвку. К тому же инсайдер утверждает, что актриса и сноубордист вообще разошлись после пяти лет отношений. Это решение якобы далось паре нелегко, но оно было принято с любовью и уважением друг к другу.
На данный момент ни Нина Добрев, ни Шон Уайт не комментируют слухи вокруг их личной жизни. Поэтому точно неизвестно, действительно ли пара разошлась, или это лишь сплетни.
Отметим, Нина Добрев и Шон Уайт начали встречаться в 2019 году. В октябре прошлого года сноубордист сделал актрисе предложение, на что она ответила согласием.
Напомним, недавно украинская артистка Екатерина Кузнецова разошлась с женихом. Актриса откровенно призналась, почему приняла такое решение.