Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев разорвала помолвку с женихом и разошлась с ним — СМИ

Поговаривают, что расторжением помолвки Нины Добрев и Шона Уайта все не закончится. Пара якобы прекращает отношения.

Нина Добрев

Нина Добрев / © Associated Press

Звезда сериала "Дневники вампира", канадская актриса болгарского происхождения Нина Добрев разорвала помолвку с женихом, сноубордистом Шоном Уайтом.

Тревожные мысли у поклонников появились после появления артистки на красной дорожке Международного кинофестиваля в Торонто. Там Нина Добрев была без обручального кольца. Более того, актриса удалила из Instagram пост, где объявляла о помолвке.

Источники издания People подтвердили, что пара на самом деле разорвала помолвку. К тому же инсайдер утверждает, что актриса и сноубордист вообще разошлись после пяти лет отношений. Это решение якобы далось паре нелегко, но оно было принято с любовью и уважением друг к другу.

Нина Добрев и Шон Уайт / © Associated Press

Нина Добрев и Шон Уайт / © Associated Press

На данный момент ни Нина Добрев, ни Шон Уайт не комментируют слухи вокруг их личной жизни. Поэтому точно неизвестно, действительно ли пара разошлась, или это лишь сплетни.

Отметим, Нина Добрев и Шон Уайт начали встречаться в 2019 году. В октябре прошлого года сноубордист сделал актрисе предложение, на что она ответила согласием.

Напомним, недавно украинская артистка Екатерина Кузнецова разошлась с женихом. Актриса откровенно призналась, почему приняла такое решение.

