Звезда "Дневников вампира" оказался в долгах на миллионы долларов

Никки Рид и Йен Сомерхолдер / © instagram.com/iansomerhalder

Звезда сериала «Дневники вампира» актер Йен Сомерхолдер вынужден был продать имущество, чтобы выбраться из многомиллионных долгов.

После громкого успеха в Голливуде артист резко изменил вектор жизни. Он отошел от активных съемок и погрузился в бизнес. Однако новый этап оказался не таким стабильным, как телевидение. Вместе с женой он столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Ситуацию усугубили ошибки в управлении и посторонние факторы. В итоге семья оказалась перед необходимостью быстро искать выход.

«Я оставил чрезвычайно прибыльную телевизионную карьеру после финансовых потрясений, вызванных созданием бизнеса, который я построил неправильно. И из-за мошенничества мы с женой оказались в долговой яме на восьмизначную сумму. Выбраться из такой ямы очень сложно. Но мы с Никки сделали это», — признался актер в комментарии E! News.

По его словам, ключевую роль в преодолении кризиса сыграла жена. Именно она помогла стабилизировать ситуацию и принять непростые решения. Супруги пошли на масштабную распродажу активов. Речь шла не только о недвижимости, но и о личных ценностях.

«Она действительно выторговала нас из этой передряги, но мы продали дома, картины, машины, часы — все», — рассказал Сомерхолдер.

Актер признает: сегодня он иначе оценивает собственные шаги. На пике популярности можно было позволить себе более осторожную стратегию. Впрочем, желание развиваться вне кино сыграло решающую роль в тогдашних решениях.

«Мне следовало уйти на пенсию из одного из крупнейших телешоу в мире, а не создавать компании, которые, возможно, никогда мне не заплатят», — добавил он.

