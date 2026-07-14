Звезда «Дневников вампира» Пол Уэсли женился на младшей на 17 лет модели и показал фото со свадьбы

Пол Уэсли с женой

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Американский продюсер и актер Пол Уэсли, который играл в сериале «Дневники вампира», женился на младшей на 17 лет модели Натали Кукенберг.

Радостную новость сообщила избранница 43-летнего артиста. В частности, модель опубликовала пост, в котором показала первые кадры с их свадьбы. Судя по фотографиям, парочка не устраивала громких вечеринок. Они наслаждались довольно сдержанным празднованием.

Пол Уэсли женился

Пол Уэсли выбрал на свадьбу темный костюм, рубашку и галстук. А вот Натали Кукенберг одела светлое платье-комбинацию. Свои темные волосы она распустила, а образ дополнила легким макияжем.

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Пол Уэсли с женой

Отметим, для Пола Уэсли этот брак стал третьим. В 2011 году он женился на актрисе Торри Девито, но уже через два года пара подала на развод. В 2019 году стало известно, что актер проживает в браке с Инес де Рамон, но в 2022-м они разорвали отношения.

3 июля 2022 года Пол Уэсли рассекретил роман с моделью Натали Кукенберг. Уже в июле 2025 пара обручилась.

Напомним, недавно стало известно, что украинский певец Артем Пивоваров тайно женился. Блогер Богдан Беспалов привел доказательства.

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