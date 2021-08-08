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Звезда "Дневников вампира" в бикини смешно выпятила ягодицы на камеру

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Звезда "Дневников вампира" в бикини смешно выпятила ягодицы на камеру

Getty Images

Нина Добрев поехала в отпуск.

Популярная канадская актриса, звезда сериала "Дневники вампира" Нина Добрев показала фигуру в бикини.

На странице в Instagram 32-летняя знаменитость опубликовала фотографии с отдыха на пляже. Артистка без макияжа позировала, сидя на коленях в бордовом купальнике. Нина похвасталась подтянутой фигурой.

© instagram.com/nina
instagram.com/nina

Также Добрев смешно выпятила ягодицы на камеру.

© instagram.com/nina
instagram.com/nina

Актриса оставила в посте лишь смайлик в виде купальника, а вот ее фанаты написали ряд комплиментов.

  • Лучшая девочка
  • Ты — огонь
  • Невероятная
  • Красивая и с прекрасным чувством юмора

Напомним, ранее Настя Каменских в микробикини почти обнажила упругие ягодицы. Артистка поделилась откровенным фото, сделанным на яхте.

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