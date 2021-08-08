Звезда "Дневников вампира" в бикини смешно выпятила ягодицы на камеру

Нина Добрев поехала в отпуск.
Популярная канадская актриса, звезда сериала "Дневники вампира" Нина Добрев показала фигуру в бикини.
На странице в Instagram 32-летняя знаменитость опубликовала фотографии с отдыха на пляже. Артистка без макияжа позировала, сидя на коленях в бордовом купальнике. Нина похвасталась подтянутой фигурой.
Также Добрев смешно выпятила ягодицы на камеру.
Актриса оставила в посте лишь смайлик в виде купальника, а вот ее фанаты написали ряд комплиментов.
- Лучшая девочка
- Ты — огонь
- Невероятная
- Красивая и с прекрасным чувством юмора
Напомним, ранее Настя Каменских в микробикини почти обнажила упругие ягодицы. Артистка поделилась откровенным фото, сделанным на яхте.