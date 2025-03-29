Алексей Гнатковский / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

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Известный украинский актер, звезда ленты "Довбуш" Алексей Гнатковский, которого в прошлом признали самым сексуальным, назвал еще одного коллегу, который может сразиться с ним за это звание.

В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" звезда самым сексуальным актером назвал коллегу Анатолия Хостикоева. Кроме того, Гнатковский отреагировал на такое же свое звание, которое ему досталось по версии премии "Золотой лифон" в прошлом году. По словам артиста, тогда это было не совсем вовремя. Дело в том, что он готовился презентовать новый проект о периоде Расстрелянного возрождения. Тем не менее, смирился с этим и отметил, что ничего плохого в этом не видит.

Анатолий Хостикоев

"Красота в глазах того, кто смотрит. Но это как взять хороший парфюм. Радует ли мое самолюбие? Не имею времени обращать на это внимание. Радуют другие вещи. Но мне приятно, что люди могут говорить о хороших вещах. Но мне дали звание "самого сексуального", когда я делал проект о Расстрелянном возрождении. И к спектаклю были привлечены военные, послевоенная реабилитация… Это целый пласт писателей и поэтов. И я хотел об этом говорить в медийном пространстве, а здесь "Золотой лифон". И я подумал, что "давайте позже". Но меня же не назвали идиотом", - заметил актер.

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