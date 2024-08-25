Звезда "Довбуша" Гнатковский впервые раскрыл, кем работает его жена, и рассказал о двух детях

Известный украинский актер, звезда ленты "Довбуш" Алексей Гнатковский, который в Украине признан самым сексуальным актером, поделился новыми подробностями личной жизни.

По словам актера, он очень счастлив иметь "мудрую, кроме того, что красавицу" жену Ольгу. Гнатковский признался, что избранница много раз меняла свой род деятельности и сейчас во время войны нашла свое призвание в благотворительности и основала с ним соответствующий фонд для помощи войску и пострадавшим от террора России.

"Нет, она не актриса. Мы познакомились в институте, она также закончила политологию, работала пиарщицей в крупных компаниях, потом в банке. И на телевидении журналисткой работала. После декрета имела свой шоурум, занималась сферой моды. А сейчас, после начала полномасштабной войны, руководит благотворительным фондом: у нас есть семейный фонд, и мы его ведем. Она фактически им управляет и производит огромный объем работы – сборы для военных нужд, машины, тепловизоры. Плюс социальные разные проекты – работает с детьми, с переселенцами, с жертвами изнасилований, с матерями с женами погибших, с военными и так далее. Это огромный пласт работы", — отметил Гнатковский в интервью "Viva!".

Алексей Гнатковский с супругой

К тому же у супругов родилось двое сыновей. Старшему Остапу вскоре исполняется 12, а младшему Оресту – 4. Актер также назвал принципы, по которым воспитывает потомков. Среди основных – любовь к себе, взращивание культурных ценностей и осведомленность в современных реалиях.

"У меня двое сыновей: старшему Остапу сейчас 12 будет, а меньшему Оресту – 4. Мы все на "О": Алексей, Ольга, Остап и Орест. Папа учит прежде всего любить себя и свою страну. Они очень хорошо причастны к военной реальности, потому что у нас половина семьи воюет: их крестные дяди сейчас на фронте. Мы пережили и плен, и освобождение из плена. Мои дети хорошо об этом знают, понимают, ориентируются в ситуации и много помогают. А больше всего я учу их своим традициям, своей культуре. И учу быть людьми. По-моему, это самое важное. Самое важное, что мы должны дать детям – это образование и культура. И чтобы умели распознавать свое и чужое, ценить свое и честно относиться к себе, не обесценивая других", – добавил знаменитость.

Сыновья Алексея Гнатковского

Напомним, недавно продюсер Игорь Кондратюк также открыл занавес личной жизни и рассказал о детях и имеет ли уже внуков.

Читайте также: