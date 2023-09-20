Звезда "Довбуша" Стрельников показал видео с репетиции боя с Пшелуским в финале картины

Звезда исторического экшена "Довбуш" Сергей Стрельников, который сыграл украинского опришка Олексу Довбуша, пустил фанатов в закулисье съемок картины.

Так, на странице в Instagram Стрельников разместил видео, где показал, как готовился к сцене битвы в финале картины с Казимиром Пшелуским, которого сыграл польский актер Матеуш Косьцюкевич.

В ролике Стрельников оттачивает движения вместе с профессиональными каскадерами, которые помогли ему подготовиться и выглядеть уверенно и убедительно на экране во время битвы.

"Довбуш", кадры из фильма

"Славные времена подготовки к "Довбушу" с крутой каскадерской командой XGST", – кратко подписал видео Стрельников.

Звезда "Довбуша" Стрельников показал, как репетировал битву для фильма

В свою очередь, поклонники Сергея поделились, что восхищаются его актерским мастерством:

Сергей, благодарим вас за глубокую работу. Ваш Олекса удивительно мужественный, умный, немногословный, сдержанный, смелый, честный, невероятно искренний и настоящий

Сергей, вы – отличный актер! Увлекаюсь вами не так давно, но первое, что привлекло внимание – это ваша харизма и настоящий мужской стержень

Вот это да! Надо столько заучить, чтобы так умело биться, не все так легко как я считала! Словно танец!

Напомним, что ранее в одном из интервью Сергей Стрельников делился, что все трюки в "Довбуше" он исполнял самостоятельно.

Напомним, недавно Сергей Стрельников признался, сожалеет ли о своих громких работах в России и общается ли сейчас с родственниками-россиянами и что они ему сказали во время обстрела Украины страной-террористкой.

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