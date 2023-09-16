Звезда "Довбуша" Стрельников впервые рассказал, как бандиты убили его отца: "Забили насмерть и засунули под лед"

Украинский актер, звезда ленты "Довбуш" Сергей Стрельников рассказал о трагедии, произошедшей в его семье.

Впервые в жизни артист поделился, что его отец был жестоко убит в начале 90-х. В интервью Алине Доротюк Стрельников признался, что его отца не стало в 1993 году. Отец актера был врачом, уважаемым человеком, но, по словам Сергея, связался не с теми людьми:

"Его убили. Забили до смерти и засунули под лед в наш Ставищанский пруд в прорубь и там подо льдом его нашли… 90-е, прям по жесткому. Он дружил с какими-то там бандосами, он был спортивным человеком, спортзалы, водил какие-то знакомства, он помогал там… Я не знаю всех этих вещей, но по результату дела не было. Кто это, так все оно затихло. Насколько я знаю, люди, которые это сделали, уже на том свете", – поделился Стрельников.

Родители Сергея Стрельникова / Фото: instagram.com/sergiystrelnikov

О своем отце Сергей отзывается очень тепло и вспоминает его с улыбкой. По словам Стрельникова, его папа был "классным мужиком". Артист признался, что рад тому, что его отец не застал полномасштабную войну и объяснил почему:

"Он был великим человеком. Он был добрым, он был сильным, был красивым мужчиной. Его уважали, он лечил людей, занимался спортом, писал картины, писал стихи. Он был классным мужиком. Если откровенно, я рад, что он не дожил до всего этого кошмара. Потому что я бы не хотел, чтобы его это мучило. Я знаю, что он бы стал на сторону Украины, я в этом уверен. Но человеку бы это болело, потому что он был чистым россиянином", – сказал актер.

Напомним, ранее Сергей Стрельников рассказал о родственниках из России по отцовской линии. Актер вспомнил последний разговор с ними, когда в тот момент РФ обстреляла ракетами Украину.

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