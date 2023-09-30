Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Звезда "Довбуша", сыгравшая Маричку, полностью обнаженной позировала на дереве

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1442
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Звезда "Довбуша", сыгравшая Маричку, полностью обнаженной позировала на дереве

Дарья Плахтий / Фото: instagram.com/dashaplahtiy

Дарья Плахтий приняла участие в дерзкой фотосессии.

Украинская актриса Дарья Плахтий, сыгравшая Маричку в историческом экшене "Довбуш", взбудоражила воображение поклонников новыми пикантными фотографиями.

Недавно артистка приняла участие в провокационной фотосессии, во время которой позировала в лесу. Автором смелых кадров Плахтий стала фотограф София Бачила. На странице в Instagram Дарья разместила несколько фотографий, на которых позирует без нижнего белья.

Дарья Плахтий / © instagram.com/dashaplahtiy
Дарья Плахтий / Фото: instagram.com/dashaplahtiy

На одном из фото актриса предстает в куртке, лежа на мостике. На других фотографиях Дарья почти обнаженной сидит и лежит на дереве. "Балансирую между гармонией и диструктивом. Я норм", – прокомментировала кадры актриса.

Дарья Плахтий / © instagram.com/dashaplahtiy
Дарья Плахтий / Фото: instagram.com/dashaplahtiy
Дарья Плахтий / © instagram.com/dashaplahtiy
Дарья Плахтий / Фото: instagram.com/dashaplahtiy

В свою очередь, поклонники Плахтий были ошеломлены ее смелым образом, о чем рассказали в комментариях под снимками:

  • Роскошная девушка
  • Тело – огонь!
  • Ты очень вдохновляешь
  • Очень красиво!

Напомним, ранее Дарья Плахтий порадовала поклонников фотографиями еще из одной дерзкой фотосессии, во время которой позировала в ультракоротких шортах в образе хулиганки.

Читайте также:

Дата публикации
Просмотры
1442
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация