Звезда "Довбуша", сыгравшая Маричку, полностью обнаженной позировала на дереве

Дарья Плахтий приняла участие в дерзкой фотосессии.
Украинская актриса Дарья Плахтий, сыгравшая Маричку в историческом экшене "Довбуш", взбудоражила воображение поклонников новыми пикантными фотографиями.
Недавно артистка приняла участие в провокационной фотосессии, во время которой позировала в лесу. Автором смелых кадров Плахтий стала фотограф София Бачила. На странице в Instagram Дарья разместила несколько фотографий, на которых позирует без нижнего белья.
На одном из фото актриса предстает в куртке, лежа на мостике. На других фотографиях Дарья почти обнаженной сидит и лежит на дереве. "Балансирую между гармонией и диструктивом. Я норм", – прокомментировала кадры актриса.
В свою очередь, поклонники Плахтий были ошеломлены ее смелым образом, о чем рассказали в комментариях под снимками:
- Роскошная девушка
- Тело – огонь!
- Ты очень вдохновляешь
- Очень красиво!
Напомним, ранее Дарья Плахтий порадовала поклонников фотографиями еще из одной дерзкой фотосессии, во время которой позировала в ультракоротких шортах в образе хулиганки.
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