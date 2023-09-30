Звезда "Довбуша", сыгравшая Маричку, полностью обнаженной позировала на дереве

Украинская актриса Дарья Плахтий, сыгравшая Маричку в историческом экшене "Довбуш", взбудоражила воображение поклонников новыми пикантными фотографиями.

Недавно артистка приняла участие в провокационной фотосессии, во время которой позировала в лесу. Автором смелых кадров Плахтий стала фотограф София Бачила. На странице в Instagram Дарья разместила несколько фотографий, на которых позирует без нижнего белья.

Дарья Плахтий / Фото: instagram.com/dashaplahtiy

На одном из фото актриса предстает в куртке, лежа на мостике. На других фотографиях Дарья почти обнаженной сидит и лежит на дереве. "Балансирую между гармонией и диструктивом. Я норм", – прокомментировала кадры актриса.

Дарья Плахтий / Фото: instagram.com/dashaplahtiy

Дарья Плахтий / Фото: instagram.com/dashaplahtiy

В свою очередь, поклонники Плахтий были ошеломлены ее смелым образом, о чем рассказали в комментариях под снимками:

Роскошная девушка

Тело – огонь!

Ты очень вдохновляешь

Очень красиво!

Напомним, ранее Дарья Плахтий порадовала поклонников фотографиями еще из одной дерзкой фотосессии, во время которой позировала в ультракоротких шортах в образе хулиганки.

Читайте также: