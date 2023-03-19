Звезда "Дракулы" Люк Эванс обратился к украинцам: "Вы не сами, мы о вас не забыли"

Валлийский актер, известный многим по ролям лучника Барда в трилогии Питера Джексона о хоббите и Влада Дракулы в фильме "Дракула" Люк Эванс обратился к украинцам.

Актер записал видеообращение, которое появилось на официальном Telegram-канале государственной фандрейзинговой платформы United24. Эванс выразил поддержку украинцам и отметил, что украинский народ всему миру показал, на что способны сила и солидарность.

Также звезда подчеркнул, что он всем сердцем с Украиной и о полномасштабной кровавой войне, которую россия развязала в нашей стране, мир не забыл.

"Вы наши братья и сестры. И хотя я далеко, я хочу, чтобы вы знали, что я поддерживаю всех вас. Вы не сами. Мы о вас не забыли. Мир о вас не забыл. Пожалуйста, держитесь и знайте, что мы рядом и молимся, чтобы это закончилось", – говорит в видео Эванс.

Отметим, что в начале марта 2022 Люк Эванс выразил свою поддержку Украине в полномасштабной войне, которую развязала россия. Актер отметил, что солидарен с народом Украины. Кроме того, в своих соцсетях артист не раз размещал посты о кровавых преступлениях кремля в Украине.

Напомним, на днях британский актер Том Хиддлстон, которого многие помнят как Локи из киновселенной Marvel, прочитал стихотворение украинского поэта и музыканта Сергея Жадана. Актер принял участие в благотворительном вечере в Лондоне в помощь Украине.

Читайте также: