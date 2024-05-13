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Звезда "Друзей" Кортни Кокс показала свою заметно подросшую 19-летнюю дочь и как отдыхает с ней

Звезда "Друзей" Кортни Кокс показала свою заметно подросшую 19-летнюю дочь и как отдыхает с ней

Кортни Кокс / Фото: Associated Press

Коко попозировала в объятиях звездной мамы.

Американская актриса и модель Кортни Кокс восхитила редкими фото с дочерью Коко Аркетт.

Так, 19-летняя дочь актрисы довольно редко появляется у нее в фотоблоге и почти не ходит на светские мероприятия. Впрочем, на этот раз Кортни сделала исключение и показала совместные фото из Коко и как они отдыхали. В частности, на изображениях мама с дочерью предстают в одинаковых пляжных нарядах и нежно обнимаются на фоне океана.

Кортни Кокс с дочерью / © instagram.com/courteneycoxofficial
Кортни Кокс с дочерью / Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

Такими редкими кадрами Кокс поздравила своих поклонников с Днем матери.

"В моей жизни присутствует столько женщин, которые стали мамами. Они учат меня очень многим вещам. Всех с Днем матери", – поздравила знаменитость.

Кортни Кокс с дочерью / © instagram.com/courteneycoxofficial
Кортни Кокс с дочерью / Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

В ответ поклонники Кортни также поздравили ее с праздником. Кроме того, отметили, что она является лучшей матерью для Коко.

  • Ты отличная мама. У тебя такие особые отношения с Коко
  • Коко так счастлива, что ты у нее есть
  • Какие красивые! С Днем матери, красавица
  • Вы как сестры

Напомним, что недавно украинские звезды также поздравляли с Днем матери. В частности, Потап, Лилия Ребрик, Тарас Тополя показали своих самых родных и адресовали им теплые слова.

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