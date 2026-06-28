Звезда "Друзей" Кортни Кокс разошлась с бойфрендом после 12 лет отношений

Кортни Кокс и Джонни Макдейн / © Associated Press

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Звезда сериала «Друзья», американская актриса Кортни Кокс разошлась с бойфрендом, музыкантом Джонни МакДейном.

Парочка находилась вместе в течение 12 лет, однако в конце прошлого года их роман подошел к концу, сообщает издание Daily Mail. В окружении Кокс и МакДейна уже прокомментировали их разрыв и высказались о причинах. Отмечается, что пара достигла в отношениях той точки, когда каждый начинает жить своей жизнью.

Друзья актрисы и музыканта также говорят, что их разрыв не был скандальным или наполненным драм. Они мирно решили идти дальше отдельно друг от друга, но при этом остались друзьями.

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«Джонни невероятно высоко отзывается о Кортни. У них были очень глубокие отношения, и они остаются очень дружественными. Они отличные друзья и очень заботятся друг о друге. Это не было ужасным разрывом. Они просто достигли точки, когда жили разной жизнью», — говорит инсайдер.

Кортни Кокс и Джонни Макдейн / © Associated Press

Кортни Кокс и Джонни Макдейн начали встречаться в 2013 году. Уже в 2014-м музыкант позвал актрису выйти за него замуж, а она согласилась. Однако пара разорвала помолвку, но при этом оставалась и дальше в отношениях.

Сейчас Джонни МакДейн в основном проживает в Лондоне. Говорят, что он уже находится в новых отношениях. Что касается Кортни Кокс, то ей приписывали роман с коллегой-актером, но она опровергла эти сплетни.

Напомним, недавно американская певица Ариана Гранде разошлась с бойфрендом, с которым была в отношениях в течение трех лет. После разрыва они остались друзьями.

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