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Звезда "Друзей" Лиза Кудроу шокировала, как после смерти Мэттью Перри нашла записку от него

Звезда "Друзей" Лиза Кудроу шокировала, как после смерти Мэттью Перри нашла записку от него

Мэтью Перри и Лиза Кудроу / Фото: Associated Press

На находку артиста наткнулась у себя дома.

Звезда сериала "Друзья", американская актриса Лиза Кудроу рассказала, как после смерти коллеги Мэттью Перри нашла записку от него у себя дома.

Об этом знаменитость сообщила на шоу Дрю Бэрримор, передает People. В частности, актрисы обсуждали культовый сериал "Друзья". Кудроу призналась, что в конце съемок последнего эпизода картины ее коллега Мэттью Перри вручил ей подарок на память. Это был реквизит из сериала – коробка из-под печенья. Лиза Кудроу использовала ее, когда в одном из эпизодов должна была показывать на часы, а на ее руке их не оказалось. Актриса указала на коробку, где было соответствующее изображение.

Кудроу призналась, что не заглядывала внутрь презента. Однако, недавно актриса обнаружила, что в коробке была записка от Мэттью Перри, которого не стало в октябре 2023 года.

Главные актеры сериала
Главные актеры сериала "Друзья" / Фото: Getty Images

"Мэттью подарил мне ее в конце нашего последнего общего эпизода. Недавно я нашла записку, которую он оставил для меня. Я долго не открывала коробку и не заглядывала внутрь. Но да, он это сделал. Он положил туда записку", — призналась актриса.

Какое именно послание было в записке – Лиза Кудроу раскрывать не стала. Очевидно, это слишком интимная вещь, о которой она не готова говорить, особенно после трагической смерти коллеги. Артистка лишь отметила, что со временем совсем по-другому воспринимается значение таких, казалось бы, мелких вещей.

Напомним, Мэттью Перри ушел из жизни в октябре 2023 года. Причиной смерти актера стало острое влияние кетамина на его организм. Осенью прошлого года продали дом артиста, где он провел последние мгновения своей жизни.

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