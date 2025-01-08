Звезда "Друзей" Лиза Кудроу шокировала, как после смерти Мэттью Перри нашла записку от него

Звезда сериала "Друзья", американская актриса Лиза Кудроу рассказала, как после смерти коллеги Мэттью Перри нашла записку от него у себя дома.

Об этом знаменитость сообщила на шоу Дрю Бэрримор, передает People. В частности, актрисы обсуждали культовый сериал "Друзья". Кудроу призналась, что в конце съемок последнего эпизода картины ее коллега Мэттью Перри вручил ей подарок на память. Это был реквизит из сериала – коробка из-под печенья. Лиза Кудроу использовала ее, когда в одном из эпизодов должна была показывать на часы, а на ее руке их не оказалось. Актриса указала на коробку, где было соответствующее изображение.

Кудроу призналась, что не заглядывала внутрь презента. Однако, недавно актриса обнаружила, что в коробке была записка от Мэттью Перри, которого не стало в октябре 2023 года.

Главные актеры сериала "Друзья" / Фото: Getty Images

"Мэттью подарил мне ее в конце нашего последнего общего эпизода. Недавно я нашла записку, которую он оставил для меня. Я долго не открывала коробку и не заглядывала внутрь. Но да, он это сделал. Он положил туда записку", — призналась актриса.

Какое именно послание было в записке – Лиза Кудроу раскрывать не стала. Очевидно, это слишком интимная вещь, о которой она не готова говорить, особенно после трагической смерти коллеги. Артистка лишь отметила, что со временем совсем по-другому воспринимается значение таких, казалось бы, мелких вещей.

Напомним, Мэттью Перри ушел из жизни в октябре 2023 года. Причиной смерти актера стало острое влияние кетамина на его организм. Осенью прошлого года продали дом артиста, где он провел последние мгновения своей жизни.

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