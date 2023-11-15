Звезда "Друзей" ошеломила невиданной интимной сценой с Мэттью Перри после его смерти

Американская актриса и модель Кортни Кокс в своем фотоблоге показала неудачную интимную сцену из сериала "Друзья" с умершим 28 октября коллегой Мэттью Перри.

На архивном видео Кортни Кокс, в роли Моники, находится под одеялом на одной кровати с Мэттью, выполнявшим роль Чендлера. Их интимный момент прерывает внезапно ворвавшийся в комнату Росс. Эта серия вышла под названием "Эпизод со свадьбой Росса". Однако зрителям не удастся там найти эту сцену, поскольку она была удалена с четвертого сезона "Друзей".

Звезда сериала "Друзья" запостила неудачную интимную сцену вместе с актером Мэттью Перри после его смерти

Свой пост знаменитость сопроводила трогательными воспоминаниями и словами благодарности коллеге.

"Я очень благодарна за каждый момент, который разделила с тобой, Мэттью. Я скучаю по тебе каждый день. Когда работаешь с кем-то так тесно, как я с Мэттью, есть тысячи моментов, которыми я хотела бы поделиться. Это один из моих любимых отрывков. Расскажу немного предыстории, у Чендлера и Моники должен быть роман на одну ночь в Лондоне. Но из-за реакции публики это стало началом их истории любви. В этой сцене, прежде чем мы начали сниматься, он прошептал мне забавную фразу. Он часто делал такие вещи. Он был забавным и добрым", — написала Кортни Кокс.

Мэттью Перри и Кортни Кокс

Напомним, актер сериала "Друзья" Мэттью Перри скончался 28 октября. Его тело обнаружили в джакузи в собственном доме. Пока точные причины смерти неизвестны, бывшая девушка знаменитости предполагает, что дело не в утоплении.

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