Звезда "Друзей" шокировала, как покойный коллега Мэттью Перри "посещает ее"

Американская актриса и модель Кортни Кокс, которая недавно ошеломила фото с подросшей дочерью, рассказала о своем состоянии после потери друга и коллеги, актера Мэтью Перри.

Как признается Кортни в интервью CBS Sunday Morning, даже после смерти она ощущает постоянное присутствие своего товарища. Более того, актриса убеждает, что ведет с ним своеобразные разговоры. Так, знаменитость до сих пор очень тяжело переживает потерю товарища, которого считала частью своей семьи.

"Я очень благодарна за возможность поработать с таким замечательным человеком. Это была моя семья. Мы прошли через все. Эти десять лет были всем – они моя семья. Я так благодарна, что у меня быд шанс так тесно посотрудничать с ним на протяжении всего времени. Он часто навещает меня, если вы верите в это. Думаю, есть много людей, которые направляют меня по жизни. Я разговариваю с мамой, папой, Мэттью. Я чувствую, что Мэттью рядом", - рассказала Кокс.

Мэттью Перри с актерами из "Друзей" / Фото: Associated Press

Напомним, звезда "Друзей" Мэттью Перри скончался в конце октября 2023 года. Звезды не стало в 54-летнем возрасте. Его тело обнаружили без признаков жизни в собственном джакузи.

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