Звезда "Эмили в Париже" Эшли Парк попала в реанимацию в Таиланде и назвала причину

Актриса также восхитила кадрами, как в палате о ней заботился парень.

Американская актриса Эшли Парк попала в реанимацию во время своего отдыха в Таиланде.

32-летняя знаменитость в своем Instagram сообщила, что в течение нескольких недель она находилась в реанимации в тяжелом состоянии из-за сепсиса. Впрочем, сейчас Эшли чувствует себя гораздо лучше, поэтому решила рассказать о болезни.

Эшли Парк очутилась в реанимации. Фото: Instagram Эшли Парк

"В то время как я сижу здесь, восстанавливаясь после первых нескольких недель 2024 года, единственное слово, которое я могу сказать, это благодарность. Находясь в отпуске в декабре перед Новым годом, у меня обнаружили тонзиллит, переросший в критический септический шок, который заразил и поразил несколько моих органов. Я благодарна, что мое здоровье улучшилось, несмотря на нелестные прогнозы", - рассказала Парк.

Рядом с ней в палате всегда был парень, французский актер Пол Форман. Актриса восхитила кадрами, как он делал ей прическу.

Эшли Парк очутилась в реанимации. Фото: Instagram Эшли Парк

Эшли Парк очутилась в реанимации. Фото: Instagram Эшли Парк

В свою очередь в комментариях поклонники пожелали актрисе скорейшего выздоровления. К теплым словам поддержки присоединилась подруга Эшли, актриса Лили Коллинз, игравшая главную героиню в сериале "Эмили в Париже".

"Я едва могу смотреть на эти фото без слез. Я люблю тебя и всегда благодарна за то, что ты есть. И благодарна Полу за его невероятно большое сердце, и за то, что он был рядом на каждом шагу. Я не могу дождаться, когда уже можно будет обнять вас обоих", - написала в комментариях коллега.

Напомним, в декабре в реанимацию из-за сепсиса попала украинская 29-летняя актриса Екатерина Тышкевич. К счастью, ее тоже удалось спасти. И недавно она шокировала ответом, почему не будет судиться с больницей, после которой у нее был сепсис.

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