Звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз впервые стала мамой и показала новорожденную дочь

Американская актриса Лили Коллинз, которая сыграла главную роль в сериале "Эмили в Париже", впервые стала мамой.

Радостную новость знаменитость объявила в своем Instagram. Артистка сообщила, что они с мужем, режиссером Чарли Макдауэллом, стали родителями. У супругов родилась дочь, которой дали двойное имя Туве Джейн. Не стали родители скрывать кроху. Лили Коллинз уже показала первые фото новорожденного ребенка. На снимке девочка сладко спала. К слову, дочь знаменитости родилась с помощью суррогатного материнства.

"Добро пожаловать в центр нашего мира, Туве Джейн Макдауэлл. Словами никогда не выразить бесконечную благодарность нашей невероятной суррогатной маме и всем, кто помогал нам на этом пути. Мы любим тебя к Луне и обратно", — поделилась актриса.

Дочь Лили Коллинз / Фото: instagram.com/lilyjcollins

Лили Коллинз и кинорежиссер и писатель Чарли Макдауэлл поженились 4 сентября 2021 года. В этом году супруги впервые стали родителями, о чем актриса объявила 1 февраля.

Напомним, недавно грузинский бизнесмен Иракли Макацария во второй раз стал отцом. Его жена Лиза родила ему дочь. Супруги уже показали девочку и рассекретили ее имя.

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