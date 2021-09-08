Звезда "Эмили в Париже" вышла замуж и очаровала свадебными снимками

Актриса пошла под венец с режиссером Чарли Макдауэллом.

Известная актриса, звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз вышла замуж.

32-летняя знаменитость пошла под венец с 38-летним режиссером Чарли Макдауэллом. Избранник Лили — сын известного британского актера Малкольма Макдауэлла.

Влюбленные устроили свадьбу 4 сентября в Колорадо. Впрочем, лишь сегодня звездные супруги решили поделились новостью с поклонниками, опубликовав романтические фото.

Свадьба Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл / instagram.com/lilyjcollins

Для важного события невеста надела кружевное платье со шлейфом и длинным рукавом, а Чарли — классический костюм.

Свадьба Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл / instagram.com/lilyjcollins

Празднование было довольно скромным и прошло в кругу родных.

"Никогда не была счастливее! То, что начиналось как сказка, теперь стало моей вечной реальностью. Я никогда не смогу должным образом описать, насколько неземными были эти минувшие выходные, но начинать с магии неплохо", — поделилась Лили.

Со своей стороны, избранник Коллинз написал, что женился на самой благородной и красивой женщине, которую когда-либо знал.

Свадьба Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл / instagram.com/lilyjcollins

Заметим, что пара начала встречаться в 2019 году. До этого Макдауэлл находился в отношениях с Эмилией Кларк и Руни Марой. У Лили был роман с актером Джейми Кэмпбеллом Бауэром, также ей приписывали отношения с Заком Эфроном.

Прошлой осенью влюбленные объявили о помолвке. Этот брак стал первым для обоих.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о летних звездных свадьбах 2021 года. Кто-то устроил грандиозную вечеринку, а кое-кто женился тайно.

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