Звезда "Евровидения-2024" выдала циничное заявление о концерте в РФ и обратилась к россиянам

Bambie Thug на "Евровидении-2024"

Звезда "Евровидения-2024", ирландская певица Bambie Thug выдала циничное заявление о концерте в России и обратилась к россиянам.

В частности, исполнительница сделала ряд возмутительных комментариев в прямом эфире в Tik Tok. Bambie Thug обратилась к россиянам и заверила, что вовсе не игнорирует их. Более того, она даже не против выступить в стране-агрессоре РФ. Артистка говорит, что как только это станет возможным, то обязательно даст концерт в России.

"Я не игнорирую россиян! Если будет возможность там выступить - я буду там и еще много где", - выдала Bambie Thug.

Представительница Ирландии на "Евровидении-2024"

И это при том, что когда артистка участвовала в "Евровидении", то России там уже не было. Страну дисквалифицировали в 2022 году из-за развязанной войны в Украине.

Отметим, Bambie Thug - ирландская певица, которая прославилась благодаря участию в "Евровидении-2024". Исполнительница соревновалась за победу с песней Doomsday Blue, завоевала от зрителей и судей в сумме 278 баллов и заняла шестое место.

Напомним, а сейчас активно готовятся к "Евровидению-2026". Уже появились первые букмекерские ставки, где шансы Украины на победу довольно высоко оценили.