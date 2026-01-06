- Дата публикации
Звезда "Евровидения-2024" выдала циничное заявление о концерте в РФ и обратилась к россиянам
Ирландская певица не стыдится выступлений в России, даже несмотря на войну в Украине.
Звезда "Евровидения-2024", ирландская певица Bambie Thug выдала циничное заявление о концерте в России и обратилась к россиянам.
В частности, исполнительница сделала ряд возмутительных комментариев в прямом эфире в Tik Tok. Bambie Thug обратилась к россиянам и заверила, что вовсе не игнорирует их. Более того, она даже не против выступить в стране-агрессоре РФ. Артистка говорит, что как только это станет возможным, то обязательно даст концерт в России.
"Я не игнорирую россиян! Если будет возможность там выступить - я буду там и еще много где", - выдала Bambie Thug.
И это при том, что когда артистка участвовала в "Евровидении", то России там уже не было. Страну дисквалифицировали в 2022 году из-за развязанной войны в Украине.
Отметим, Bambie Thug - ирландская певица, которая прославилась благодаря участию в "Евровидении-2024". Исполнительница соревновалась за победу с песней Doomsday Blue, завоевала от зрителей и судей в сумме 278 баллов и заняла шестое место.
Напомним, а сейчас активно готовятся к "Евровидению-2026". Уже появились первые букмекерские ставки, где шансы Украины на победу довольно высоко оценили.