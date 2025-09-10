- Дата публикации
Звезда "Евровидения-2025" вызывающе спела на русском и оправдалась странным сравнением
Исполнительница позволила себе вызывающее отношение к украинцам.
Представительница Греции на "Евровидении-2025" Клавдия Пападопулу, известная как Klavdia, нарвалась на волну критики после того, как спела российскую песню.
В своем видео в TikTok она исполнила кавер на композицию JONY "Камин". Пользователи соцсетей, среди которых и немало украинцев, резко отреагировали на выбор трека. Люди напомнили артистке, что Россия ведет кровавую войну против Украины, а любые проявления российской культуры сейчас воспринимаются как поддержка агрессора.
Впрочем, ответ певицы лишь подстегнул еще больший хейт в ее сторону. На вопрос украинского сообщества песенного конкурса она грубо заявила, что творчество не отображает ее политическую позицию.
"Если я смотрю турецкие сериалы, то значит ли это, что я поддерживаю турок, которые убивали моих предков?" — сообщила певица.
К слову, это уже не первый скандал вокруг Klavdia. Правда, предыдущий касался ее выступления на "Евровидении-2025". Ранее ее обвиняли в плагиате сценических решений, ведь в постановке певицы нашли отсылки к номерам Джамалы и дуэта Jerry Heil и alyona alyona.
