Звезда "Эйфории" Ангус Клауд умер: стала известна причина смерти 25-летнего актера

Артиста не стало около двух месяцев назад.

Стала известна причина смерти американского актера, звезды сериала "Эйфория" Ангуса Клауда, который умер в возрасте 25 лет.

Знаменитость ушел из жизни 31 июля. Его бездыханное тело обнаружила мама. Почти два месяца велось следствие. В ходе расследования стало известно, что причиной смерти 25-летнего Ангуса Клауда стала случайная передозировка наркотическими веществами.

"Ангус Клауд умер от смертельной комбинации фентанила, кокаина, метамфетамина и других веществ, что считается случайной передозировкой. Ангус страдал острой интоксикацией от комбинации лекарств, которая также включала бензодиазепин", — говорится в заявлении правоохранителей, пишет Daily Mail.

Ангус Клауд / Фото: Associated Press

Отметим, Ангуса Клауда не стало 31 июля. Его бездыханное тело обнаружила мама, которая вызвала скорую и полицию. Однако медики не смогли ничего сделать. Известно, что актер боролся с суицидальными мыслями, которые появились у него после смерти отца. К слову, родного человека Ангуса не стало за неделю до его смерти.

Напомним, недавно умер российский актер Вячеслав Гришечкин. У звезды пропагандистского сериала "Солдаты" были проблемы с сердцем, которые появились из-за злоупотребления алкоголем.

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