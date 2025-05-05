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Звезда "Фабрики звезд" Лавика после развода с Борисенко вышла замуж во второй раз
На праздник молодоженов пришло несколько звезд.
Звезда шоу "Фабрика звезд-3", певица и психолог Лавика вышла замуж во второй раз.
Исполнительница, настоящее имя которой Любовь Юнак, сообщила радостное известие в фотоблоге. Звезда поделилась атмосферными кадрами со свадебной фотосессии, на которой попозировала в нежных объятиях мужа Дмитрия Вознюка.
Выездную церемонию возлюбленные устроили на берегу реки. Для особого события в личной жизни Лавика выбрала пышное белое платье с небольшим шлейфом, украшенным цветами, и фату. Жених говорил свое заветное "да" в светло-коричневом костюме и белой рубашке.
Правда, уже ближе к вечеру невеста изменила свой образ и предстала перед гостями в сдержанном платье. Также Лавика во время банкета придержалась традиции бросания свадебного букета и показала свой четырехъярусный торт в морском стиле.
К слову, поздравить молодоженов с созданием семьи пришло немало гостей. В частности, среди ближайших пары можно было рассмотреть певца Влада Дарвина и ведущую Соломию Витвицкую. Кстати, у всех гостей супруги попросили вместо цветов дарить им корм для бездомных животных, что они и выполнили.
Отметим, что для Лавики это уже второй брак. Ее первым законным мужем был певец Вова Борисенко, за которого она вышла замуж осенью 2018 года. Однако уже через год звезды объявили о разводе.