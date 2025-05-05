Звезда "Фабрики звезд" Лавика после развода с Борисенко вышла замуж во второй раз

Лавика / © instagram.com/lavika

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Звезда шоу "Фабрика звезд-3", певица и психолог Лавика вышла замуж во второй раз.

Исполнительница, настоящее имя которой Любовь Юнак, сообщила радостное известие в фотоблоге. Звезда поделилась атмосферными кадрами со свадебной фотосессии, на которой попозировала в нежных объятиях мужа Дмитрия Вознюка.

Выездную церемонию возлюбленные устроили на берегу реки. Для особого события в личной жизни Лавика выбрала пышное белое платье с небольшим шлейфом, украшенным цветами, и фату. Жених говорил свое заветное "да" в светло-коричневом костюме и белой рубашке.

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Лавика вышла замуж / © instagram.com/lavika

Лавика вышла замуж / © instagram.com/lavika

Лавика вышла замуж / © instagram.com/lavika

Правда, уже ближе к вечеру невеста изменила свой образ и предстала перед гостями в сдержанном платье. Также Лавика во время банкета придержалась традиции бросания свадебного букета и показала свой четырехъярусный торт в морском стиле.

Лавика вышла замуж / © instagram.com/lavika

Лавика вышла замуж / © instagram.com/lavika

Лавика вышла замуж / © instagram.com/lavika

К слову, поздравить молодоженов с созданием семьи пришло немало гостей. В частности, среди ближайших пары можно было рассмотреть певца Влада Дарвина и ведущую Соломию Витвицкую. Кстати, у всех гостей супруги попросили вместо цветов дарить им корм для бездомных животных, что они и выполнили.

Лавика показала подарки со свадьбы / © instagram.com/lavika

Отметим, что для Лавики это уже второй брак. Ее первым законным мужем был певец Вова Борисенко, за которого она вышла замуж осенью 2018 года. Однако уже через год звезды объявили о разводе.