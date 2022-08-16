Звезда "Фантастических тварей" Эзра Миллер признался, что имеет серьезные проблемы с психическим здоровьем

Звезда "Фантастических тварей и где они обитают", британский актер Эзра Миллер находится на лечении.

Известный британский актер Эзра Миллер после ряда громких скандалов сделал неожиданное признание.

Знаменитость поделился, что имеет серьезные проблемы с психическим здоровьем. По словам Миллера, он уже начал лечиться и надеется, что скоро поправится.

Вместе с тем актер извинился за свое скандальное поведение.

Эзра Миллер / Фото: Associated Press

"Пережив особенно сложный период, я осознал, что страдаю от серьезных и комплексных проблем с психическим здоровьем, и уже начал лечиться. Я хочу извиниться перед всеми, кого я встревожил или огорчил своим поведением. Я планирую сделать всю необходимую работу над собой, чтобы снова начать здоровый, безопасный и продуктивный этап в моей жизни", — рассказал актер, пишет Variety.

Отметим, что с начала 2020 года действия Миллера неоднократно становились предметом судебных разбирательств. Актер был виновником инцидентов, связанных с хулиганством, нападениями и воровством со взломом, которые привели к многочисленным арестам и обвинениям. Кроме этого, Миллер обвиняли у груминге несовершеннолетних.

Читайте также: