Звезда фильма "Бриллиантовая рука" Светличная пропала без вести в Москве

Артистка страдает деменцией.

Звезда советского кино Светлана Светличная пропала без вести в Москве.

Родственники знаменитости забили тревогу после того, как она перестала выходить на связь с 21 октября. В полицию обратился сын и родственница 81-летней актрисы. Они отметили, что в квартире на Погонном проезде женщину не нашли.

Светлана Светличная в фильме "Бриллиантовая рука" / kino-teatr.ru

Отметим, что во время одних съемок со Светланой Светличной произошел неприятный инцидент — на нее упал софит. С тех пор она имеет серьезные проблемы с головой — артистка страдает деменцией. Поэтому, как отметил сын знаменитости, его мама может просто забыть адрес домой.

Сейчас ведутся поиски знаменитости.

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