Радостную весть артистка сообщила лично.

Израильская актриса, звезда фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот третий раз стала мамой.

О пополнении в семье новоиспеченная мама сообщила лично на странице в Instagram. На снимке, который Гадот запостила в фотоблоге, она изображена улыбающейся вместе со своим мужем, бизнесменом Яроном Версано и их уже тремя детьми.

"Моя милая семья. Я не могу быть более благодарной и счастливой (и уставшей), мы все так рады приветствовать Даниэлу в нашей семье. Я посылаю всем вам любовь и здоровье", — подписала фото Гадот.

instagram.com/gal_gadot

Заметим, Галь Гадот и ее 45-летний муж женаты 12 лет. Кроме новорожденной Даниэлы, они также имеют двух дочерей – 9-летнюю Альму и четырехлетнюю Майю.

Напомним, как-то Галь Гадот в образе "Чудо-женщины" посетила детскую больницу. Актриса поддержала детей, находившихся на лечении.

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