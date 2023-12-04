Звезда фильма "Довбуш" резко высказался в сторону говорящих на русском детей: "Раздражает"

Украинский актер театра и кино, известный ролями в фильме "Довбуш" и мюзикле "Гуцулка Ксеня", Алексей Гнатковский рассказал, как реагирует на детей, говорящих на русском языке.

Так, актер выразил свою обеспокоенность по поводу языкового вопроса, потому что считает это показателем национального сознания. И выразил претензии тем родителям, которые не пытаются приучить детей говорить по-украински в быту.

"Меня раздражает, когда маленькие дети у нас в стране говорят на русском. И это не детей вина, это вина родителей", – поделился Гнатковский в интервью Студенческому телевидению Прикарпатского национального университета имени Стефаника.

Алексей Гнатковский. Фото: Instagram Алексея Гнатковского

Также Алексей отметил, что большинство решает этот проблемный вопрос простыми отговорками. И добавил, что наоборот, лучше говорить с ошибками, но на украинском. Даже отметил, что это герои нашего времени.

"Очень много я слышу каких-то отмазок: "Я не хочу переходить, потому что я не владею языком. Я не хочу искажать украинский язык". Бл*н, наоборот, искажайте. Работайте над этим, показывайте пример. Тот, кто переходит с русского на украинский – современный герой. Он ведет за собой", – добавил артист.

Напомним, недавно известный украинский певец группы "GREEN GREY" признался, почему не переходит на украинский язык в публичном пространстве. Дизель начал оправдываться, защищая свою позицию.

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