Звезда фильма "Довбуш" Стрельников рассказал о разговоре с родней из России во время прилета ракеты

Украинский актер, звезда ленты "Довбуш" Сергей Стрельников откровенно признался, что никогда не покажет своему сыну российские ленты, в которых играл.

В свое время артиста в РФ прославили такие картины, как "Страсти по Чапаю", "Екатерина" и другие. Но сейчас, говорит Стрельников, он предпочитает забыть об этих работах. Такими мыслями актер поделился в интервью Алине Доротюк.

"За работу, как работу художника, мне, наверное, не стыдно. Это неплохие актерские работы. Мне просто хочется выбросить этот бласт своей даже работы, неплохо сделанной, как за наказание себя самого. Это мой вклад – забыть об этой работе. Забыть о том то, что у меня это было и не вспоминать об этом. И никогда не говорить о том: "Ох, какая у меня была роль Чапаева, какой я там молодец". Проехали. Это было, но теперь это история", – прокомментировал Стрельников .

Сергей Стрельников в образе Довбуша / Фото: instagram.com/sergiystrelnikov

Также актер поделился, что у него в России осталась родня по отцовской линии. Там живет брат отца с семьей. Стрельников поделился, что ждал, когда они ему позвонят, но разговор был коротким и эмоциональным:

"У меня остались родственники в России по отцу моему покойному. Это его брат и его семья. Я ждал очень долго, когда они все же решатся и мне позвонят. Когда они мне позвонили, я просто переключился на мат. Потом прилетела какая-то их долбанная ракета, рубанули свет, исчез Интернет и я не договорил. Я не смог нормально с ними общаться, услышав аргументы с той стороны", – рассказал артист.

Сергей Стрельников

По словам Стрельникова, сейчас он ни с кем – ни с родственниками, ни с коллегами-россиянами связь не поддерживает.

Напомним, между тем выяснилось, что россияне нагло украли украинский сериал "Поймать Кайдаша" по мотивам повести Ивана Нечуй-Левицкого. Кроме того, что россияне украли серии украинского проекта и ужасно их перевели, так они еще и сделали неумелый фотошоп на афише. Лица украинских актеров на постере они закрыли артистами-россиянами.

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